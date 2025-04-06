Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети Х* заявил, что протесты Hands Off («Руки прочь») в Соединённых Штатах могут быть попыткой «глубинного государства» спровоцировать цветную революцию внутри страны.
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