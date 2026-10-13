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Новости Липецка

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Минтранс до конца 2026 года предложит закон о тарифах такси с детьми

Минтранс до конца 2026 года предложит закон о тарифах такси с детьми

Минтранс совместно с «Яндексом» проводит эксперимент, чтобы отменить доплату за перевозку детей в такси.

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