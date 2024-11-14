Немецкий автопром на грани потери России: что нужно сделать, чтобы вернуть рынок?

Глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер считает, что Германия должна поспешить с отменой санкций против России, иначе рискует надолго потерять российский рынок автопрома, который в их отсутствие уже заняли китайские производители.
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