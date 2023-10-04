FT: лидеры ЕС намеревались в Гранаде пригрозить Алиеву принятием контрмер

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Гранаде намеревались пригрозить главе Азербайджана Ильхаму Алиеву принятием контрмер, если ситуация в Нагорном Карабахе будет ухудшаться.