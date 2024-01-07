Почему поколение Z так быстро стареет

Обращали ли вы внимание, что когда смотрите старые фотографии наших бабушек и дедушек из старших классов, на снимках изображены очень взрослые дяди и тети? Понятно, что времена были сложными, и люди взрослели рано.
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