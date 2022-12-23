Аналитики заявили о росте числа охранных тревог в российских городах в 2022 году

Аналитики охранной компании Delta Системы безопасности проанализировали более 360 000 тревожных сигналов, поступавших в мониторинговые центры по всей России в течение года, с целью выяснить, как менялась криминогенная обстановка в уходящем году.
Аналитики охранной компании Delta Системы безопасности проанализировали более 360 000 тревожных сигналов, поступавших в мониторинговые центры по всей России в течение года, с целью выяснить, как менялась криминогенная обстановка в уходящем году.
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