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Аналитики заявили о росте числа охранных тревог в российских городах в 2022 году

Аналитики заявили о росте числа охранных тревог в российских городах в 2022 году

Аналитики охранной компании Delta Системы безопасности проанализировали более 360 000 тревожных сигналов, поступавших в мониторинговые центры по всей России в течение года, с целью выяснить, как менялась криминогенная обстановка в уходящем году.

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