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Беллингем помахал рукой возле паха после гола Словакии на 95-й. Хавбека Англии обвинили в неуважении, он ответил: «Шуточный жест в сторону близких друзей»

Беллингем помахал рукой возле паха после гола Словакии на 95-й. Хавбека Англии обвинили в неуважении, он ответил: «Шуточный жест в сторону близких друзей»

Англичане с 25-й минуты уступали словакам в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1). На 95-й первым ударом в створ для Англии Беллингем забил через себя, сравняв счет, а на первой минуте дополнительного времени Харри Кейн забил победный гол.

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