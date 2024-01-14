Поставленные ВСУ американские танки M1A1SA Abrams получили бортовую динамическую защиту ARAT первого поколения

Переданные Украине американские танки M1A1SA Abrams получили бортовую динамическую защиту ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles) первого поколения, об этом стало известно после публикации на украинских ресурсах кадров стоящих на вооружении ВСУ танков.
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