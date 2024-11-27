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Ефимов: на станции метро «Вавиловская» готовят помещения под ТПП

Ефимов: на станции метро «Вавиловская» готовят помещения под ТПП

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро вскоре появится тягово-понизительная подстанция.

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