Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-глава МИД Австрии: Запад ведет грязную игру на Украине и в Сирии

Экс-глава МИД Австрии: Запад ведет грязную игру на Украине и в Сирии

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о следе Запада в ситуации в Сирии. По ее словам, есть множество фактов, подтверждающих факт международной поддержки и подготовки боевиков, именуемые мировыми СМИ «умеренной сирийской оппозицией».

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