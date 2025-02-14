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  • Владимир Алтайцев
    В любом  случае  я  в политике  понимаю на порядок  лучше вашего.Только полный  нолдь  в политике  может ставить Трам..."Иначе Путин поду...
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    Алтайцев, это не идиоты. Это хуже. Это бандерлоги здесь . Их немного, но они есть.Нас опять надуют?...

Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным?

Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным?

Баку наносит очередной удар по России Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным? Попробуем разобраться и расскажем об ответных действиях.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Буду приятно удивлён, если наша власть сделает что-нибудь серьезное, помимо выражения серьезной озабоченности.. Но очень сомневаюсь.
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7 час.
Андрей
С врагами, а не с соседями.. Хотя для вас, судя по всему, это одно и тоже.. Я тут информацию прочитал, что на содержании у США находилось до последнего времени более 6000 журналистов! А сколько таковых на этом сайте, которые только того и добиваются, чтобы нас рассорить со всеми соседями.. Вот обьявим мы всех азербайджанцев своими врагами! Как вы думаете кто больше всего  этому обрадуется? А если замиримся, то кто больше всего этому огорчится?  Может из этого следует исходить, а не из своих эмоций?
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6 час.
МЕ
Михаил Е
Не удастся. - Ты где гражданство купил?! - Пачему купил? Падарили!
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4 час.
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