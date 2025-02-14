Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным?

Андрей

С врагами, а не с соседями.. Хотя для вас, судя по всему, это одно и тоже.. Я тут информацию прочитал, что на содержании у США находилось до последнего времени более 6000 журналистов! А сколько таковых на этом сайте, которые только того и добиваются, чтобы нас рассорить со всеми соседями.. Вот обьявим мы всех азербайджанцев своими врагами! Как вы думаете кто больше всего этому обрадуется? А если замиримся, то кто больше всего этому огорчится? Может из этого следует исходить, а не из своих эмоций?