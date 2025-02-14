Баку наносит очередной удар по России Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным? Попробуем разобраться и расскажем об ответных действиях.
Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным?
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Андрей Павлов
Буду приятно удивлён, если наша власть сделает что-нибудь серьезное, помимо выражения серьезной озабоченности.. Но очень сомневаюсь.
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7 час.
Андрей
С врагами, а не с соседями.. Хотя для вас, судя по всему, это одно и тоже.. Я тут информацию прочитал, что на содержании у США находилось до последнего времени более 6000 журналистов! А сколько таковых на этом сайте, которые только того и добиваются, чтобы нас рассорить со всеми соседями.. Вот обьявим мы всех азербайджанцев своими врагами! Как вы думаете кто больше всего этому обрадуется? А если замиримся, то кто больше всего этому огорчится? Может из этого следует исходить, а не из своих эмоций?
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6 час.
МЕ
Михаил Е
Не удастся. - Ты где гражданство купил?! - Пачему купил? Падарили!
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4 час.
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