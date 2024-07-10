Депутат Милонов: закон об отмене равноправия в семьях внесет лишнюю сумятицу

В России не нужно законом закреплять статус отца как главы семьи, так как это подразумевает лишнее вмешательство в личные отношения россиян и никак не поможет сделать семьи патриархальными, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.