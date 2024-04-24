Театр абсурда
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Театр абсурда

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Финляндия объявила Москву врагом номер один. Финны бросают последние резервы на противостояние с Россией

Финляндия объявила Москву врагом номер один. Финны бросают последние резервы на противостояние с Россией

Интересная жизнь с Vera Star Вашингтон продолжает натравливать Финляндию на Россию, мало интересуясь тем, что буквально через пару лет эта некогда благополучная северная страна, погрузится в тотальную нищету.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эта сраная ФиННляННдия на хрен никому не упаЛЛА!!
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15 час.
Александр Тарасов
🙂🙃🙃
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13 час.
Наталия
А этим  чего не хватало? Вступили в...... (НАТО) зачем-то, и заверещали в  шизоидном хоре под управлением Байдена.
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11 час.

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