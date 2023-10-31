Верить или нет...

можно понять любые игры. какие бы грязные они ни были. но кровь тысяч детей на твоих руках, израиль. и это великий грех. его теперь не смоешь никакой победой. он лег вечным позором на весь твой народ. жаль. где твоя мудрость? не на ту силу поставил. с кем повелся, от того и набрался. м-да...

Валентин Георгиевич

«Народ, измученный холокостом, требует не запрещать им убивать палестинцев. Мы заслужили эту привилегию». XXI век во дворе, а евреи требуют от мира привилегий для убийств себе подобных. Привилегию убивать имеют лишь хищные животные убивающие ради прокорма. Современные вооружённые евреи это кто или что — хищные животные? Животные убивающие не когтями и клыками а вооружённые всеми военными атрибутами войны убивающие лёгкую добычу в виде мирных жителей. Назвать их в этом убийственном раже homo sapiens — нельзя по определению, ведь они получив от своего правительства индульгенцию на убийство, исправно ею пользуются несмотря на возмущения мирового сообщества. Сколь угодно долго это не может продолжаться — опомнитесь «избранный» народ, оглянитесь что вы творите, что сеете вокруг себя и после себя. Для вас евреев осталось совсем не много времени и мир действительно признает в вас животных, при том бешеных, которых не лечат а всегда утилизируют, как опасных для окружающей среды.