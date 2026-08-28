Русская весна
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Русская весна

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Медведев опроверг какие-либо планы по мобилизации в России (ВИДЕО)

Медведев опроверг какие-либо планы по мобилизации в России (ВИДЕО)

Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, заявил зампред Совбеза Медведев.

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