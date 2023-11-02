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В Тверской области УАЗ насмерть сбил пешехода

В Тверской области УАЗ насмерть сбил пешехода

В Ржевском округе 1 ноября произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГИБДД региона. Авария случилась утром на 220 километре автодороги М-9 «Балтия», где водитель автомобиля «УАЗ 390995-04» совершил наезд на 62-летнего пешехода.

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