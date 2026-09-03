Шоу-бизнес: Почему скрывала американских сына и дочь Марина Александрова: Как выглядят и чем занимаются повзрослевшие дети актрисы

Марина Александрова – одна из самых любимых и популярных российских актрис. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах и сериалах «Северное сияние», «Азазель», «Мосгаз», «Рожденная звездой», «Открытый брак», а больше всего разговоров, пожалуй, вызвал проект «Екатерина», в которой Марина исполнила роль императрицы.
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