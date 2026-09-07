Жители 25 домов переехали или переселяются по реновации в Дмитровском районе

На севере столицы, в Дмитровском районе с начала реализации программы реновации в новостройки переехали или находятся в процессе переселения жители 25 домов.
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