Светлана: почему это имя раньше было запрещено у русских

Происхождение имени Светлана долгое время принято было возводить к древнеславянской традиции. Так известный лингвист Александра Суперанская относила это имя к разряду имен, характеризующих цвет волос и кожи, наряду с именами Чернава или Беляна.
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