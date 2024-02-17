Пала последняя оборонительная линия ВСУ, не менявшаяся с 2014 года, — Би-би-си

Надежда Белугина

Мужества и сил вам, дорогие защитники. Войну вы ведёте за мир. ДОНБАСС Надежда Белугина-Подюжская Некуда поэзии деваться. Лишь что было - в стих упаковать: Правда убивающих – прорваться. Правда убиваемых – не сдать. Трупы у реки. Войны солдаты. Став бронёй, ни сдав и пядь земли, Как их деды, в давнем 45-ом, Жизнь сложив, потомков сберегли. …Не забрать тела - мгновенны пули. Спрятались за стенкой - пронесло. Отдышались. В школьный двор свернули. Там могилы. Детские… Полно… Эх, война, война! При чём тут дети?! Маленькие Ангелы Земли… Кто за время страшное ответит? Кто вопрос возникший разрулит? Боль! Боль! Боль! Набат уставший. Сколько жертв! Погибших не вернуть. Сноп огня, в синь неба улетавший, На земле телами метит путь. …Кто-то жив. На стон ползут призывный. Спину жгут осколки кирпича. Там пацан… Вчера скакал под ливнем - Нет ноги…Не понял сгоряча… Кровь. Страданья. Взрывы… Снова жертвы. Как без них? Мысль в памяти жива: Что, поэт? Готов? Без перерыва Надо тиснуть в черновик сперва… Жизнь в войне участвующих – в судьбы. Судьбы и эмоции – в слова, В образы! В стихи! Вы правдорубы! Что? Нет сил? Тут не до щегольства! Надо! Надо! Надо, братец, надо! Чтобы знали люди все окрест. Из последних сил встают из ада - Родины отстаивая честь. Уходя в бессмертие, пусть знают, Песни пишешь ты о них, стихи! Не перевелись, пусть не мечтают, Русский дух, герои-мужики! © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123092705792