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Регионы России

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Рост цен на GeForce RTX 5090 связан с массовыми закупками для ИИ-серверов

Рост цен на GeForce RTX 5090 связан с массовыми закупками для ИИ-серверов

В Европе цена на видеокарту GeForce RTX 5090 превысила 5200 евро, что обусловлено высоким спросом со стороны компаний, закупающих оборудование для искусственного интеллекта (ИИ).

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