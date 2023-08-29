Смотрите, это один из самых сложных и дорогих КАМАЗов, и он спасает жизни

Пресс-служба КАМАЗа напомнила, что российские грузовики из Набережных Челнов участвуют в самых различных проектах в российских регионах, и один из очень интересных примеров такого участия – это оказание медпомощи в отдаленных населенных пунктах.
Пресс-служба КАМАЗа напомнила, что российские грузовики из Набережных Челнов участвуют в самых различных проектах в российских регионах, и один из очень интересных примеров такого участия – это оказание медпомощи в отдаленных населенных пунктах.
Свежие комментарии