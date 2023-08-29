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Смотрите, это один из самых сложных и дорогих КАМАЗов, и он спасает жизни

Смотрите, это один из самых сложных и дорогих КАМАЗов, и он спасает жизни

Пресс-служба КАМАЗа напомнила, что российские грузовики из Набережных Челнов участвуют в самых различных проектах в российских регионах, и один из очень интересных примеров такого участия – это оказание медпомощи в отдаленных населенных пунктах.

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