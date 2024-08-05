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Останутся без земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило с 5 августа

Останутся без земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило с 5 августа

Останутся без земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило с 5 августа Юлия ЧелкановаС 5 августа начинает действовать новое правило, касающееся прав на земельные участки, приобретенные в период брака.

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