Останутся без земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило с 5 августа Юлия ЧелкановаС 5 августа начинает действовать новое правило, касающееся прав на земельные участки, приобретенные в период брака.
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