Часть 20-й серии вакцины "Мультикан-8" содержала вирус болезни Ауески, заявили в Россельхознадзоре

Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением вакцины "Мультикан-8" 20-й серии.
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