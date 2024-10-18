В начале СВО все высокопоставленные лица Украины покинули Киев

В первые дни начала СВО все высокопоставленные лица покинули Киев, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в программе украинского телеканала "Прямой", передает РИА НовостиБывший президент выразил сомнение в результате "плана победы" Владимира Зеленского, указывая на его чрезмерные ожидания от западных союзников .