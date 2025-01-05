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Станислав Садальский

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Однажды на Крещатике

Однажды на Крещатике

1939 год, лето.Оживленный Крещатик утреннего Киева.У магазина "Мебель" - толпа зевак. Зрелище шокирущее: прямо в витрине на огромной кровати в белоснежных простынях и пуховых подушках мирно похрапывает легендарная троица - Николай Крючков, Борис Андреев и Петр Алейников.

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