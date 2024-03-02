Блогеры- рецидивисты, или... как Борис Джонсон спас Россию от позора...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вот смотрю я на наших инфо-мародеров и все больше убеждаюсь – они не просто пришли на место птенцов гнезда Гусинского, они чем дальше – тем больше перенимают абсолютно все черты той самой либерды, против которой когда-то выступали.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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12 час.
A
Air
Правильно, это иудины могилы оккупантов, напоминают осиновый кол в гробу!
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7 час.
СК
Сергей Козлов
Жаль Анику воина одно слово монстр был.😹😹😹
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6 час.

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