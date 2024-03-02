Блогеры- рецидивисты, или... как Борис Джонсон спас Россию от позора...

Вот смотрю я на наших инфо-мародеров и все больше убеждаюсь – они не просто пришли на место птенцов гнезда Гусинского, они чем дальше – тем больше перенимают абсолютно все черты той самой либерды, против которой когда-то выступали.
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