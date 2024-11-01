Глава МИД России выразил КНДР благодарность за позицию по украинскому конфликту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. В ходе беседы политик заявил о глубокой признательности корейскому государству за принципиальный подход к украинскому кризису.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии