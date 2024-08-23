Прокуратура помогла жителю Новосибирска получить зарплату и компенсацию за отпуск

В Новосибирской области зафиксирован новый случай, когда руководство Болотнинской дистанции пути, структурного подразделения филиала ОАО "Российские железные дороги", было обязано выплатить своему сотруднику заработную плату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии