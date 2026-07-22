Новый главком ВСУ Драпатый в 2014 году спасся из Изваринского котла в ЛНР

Также именно он командовал батальоном, БМП которого протаранила протестовавших людей в Мариуполе.Новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины стал один из самых молодых украинских генералов — 43‑летний Михаил Драпатый, который 21 июля сменил на этом посту Александра Сырского.
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