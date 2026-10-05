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Царьград

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В Нижнем Новгороде АЗС ввели лимит 30 литров на человека

В Нижнем Новгороде АЗС ввели лимит 30 литров на человека

На нескольких АЗС Нижнего Новгорода водители не могут купить бензин, а на заправке «Газпромнефти» на улице Коминтерна, 17 действует ограничение 30 литров топлива на человека.

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