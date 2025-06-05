В ГД предложили обеспечивать школьников бесплатным питанием на ОГЭ и ЕГЭ

Министру просвещения Сергею Кравцову депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» было направлено обращение с предложением обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячее питание школьникам и педагогам-организаторам.
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