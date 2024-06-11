В Новосибирской области прошли XXXVIII Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти сотрудников Госавтоинспекции Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина

С 8 по 10 июня в Новосибирской области прошли Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти погибших при исполнении служебного долга инспекторов Госавтоинспекции Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина.
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