Информация о предоставлении компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме областным льготникам

МКУ «Служба субсидий и компенсаций Кировградского городского округа» сообщает о том, что с 05 апреля 2024 года у областных категорий льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, кроме льготных категорий медицинский и педагогический работник, при расчете компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме изменилась нормативная площадь жилого помещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии