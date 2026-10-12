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МОСИНФОРМ

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Мосбезопасность помогла полиции обеспечить порядок на трех крупных спортивных событиях

Мосбезопасность помогла полиции обеспечить порядок на трех крупных спортивных событиях

10 октября сотрудники ГКУ «Московская безопасность» и народные дружинники содействовали полиции в обеспечении общественного порядка сразу на трех спортивных мероприятиях в разных районах столицы.

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