"Наглость продолжается". Эрдоган нанес России еще один удар

Галина Костина Смотри не заройся глыбже, а то дышать будет нечем.

АЛ Александр Лепаев турция это враг был будет и останется. чего сомневаться это продолжается веками. как говорится сколько волка не корми все равно в лес смотрит. так и турция. это пакость или как говорят бородавка на носу.