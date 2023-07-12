Медвежий угол

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"Наглость продолжается". Эрдоган нанес России еще один удар

"Наглость продолжается". Эрдоган нанес России еще один удар

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Вчера президент Турции отвесил России звонкую пощечину.

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Комментарии
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Галина Костина
Смотри не заройся глыбже, а то дышать будет нечем.
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3 час.
АЛ
Александр Лепаев
турция это враг был будет и останется. чего сомневаться это продолжается веками. как говорится сколько волка не корми все равно в лес смотрит. так и турция. это пакость или как говорят бородавка на носу.
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1 час.
Александр Павлов
А Верховный думает иначе, он везде уповает на дружбу, а потом сокрушается, что его (а говорит что нас) опять обманули. Поэтому и в окружении его так много &quot;друзей&quot;.
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29 мин.

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