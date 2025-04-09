США хлопнули дверью: Китай взбешён, Европа мечется, Россия вступает в большую игру

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sobering

Да. От такого удара выстояла только одна страна – Россия. И именно поэтому Россия не попала под санкции. Фактически Соединённые Штаты показали всей Европе: "Ребятки, в любой момент, как только вы дёрнетесь, мы вас исключаем из производственных цепочек и налаживаем производственные отношения с Россией". Вот что означает, что на Россию санкции не наложены. А то говорят: "У нас нет никакого товарооборота с Россией, мы не торгуем", и тут же находят товарооборот в размере миллиардов долларов ежегодно, ну потому что не скрыть этот товарооборот, по многим позициям Соединённые Штаты напрямую зависят от России. Тогда приводят другой пример: "Мы с Россией ведём переговоры". А с кем Соединённые Штаты не ведут переговоры? Они постоянно находятся в переговорах. По этому пункту они вообще не должны были ни на кого накладывать санкции. Но ведь они же наложили. И в этом отношении премьер-министр Франции Байру сказал, что это катастрофа для мировой экономики. То есть управление глобализацией перешло на другой уровень – оно теперь преследует другие цели, и прежняя экономическая модель не работает. О чём и сказал Карни: "Углубляли, углубляли интеграцию с Соединёнными Штатами, а теперь это оказалось ловушкой".