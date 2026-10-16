🚌 От крымчан с каждой неделей увеличивается количество обращений по работе транспорта в соцсети Аксёнова Главам администраций городов региона нужно усилить контроль за соблюдением расписания общественного транспорта и своевременным информированием вышестоящих органов обо всех нарушениях и проблемах, в ходе совещания сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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