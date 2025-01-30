НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Плотников о ЧМ: «Россия – раздражитель для всех. Когда ее нет, всему миру не так интересно. Играют сборные, которые при нас не выходили бы из группы»

ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля. Плотников порассуждал на тему возможного возвращения России на международные соревнования с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх