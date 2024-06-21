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Самойлова и Джиган страдают из-за проблем с дочерью — отвели к специалистам

Самойлова и Джиган страдают из-за проблем с дочерью — отвели к специалистам

Звездная наследница не справляется с переходным возрастом. Джиган и Самойлова с детьми в Африке соцсетиДжиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей, а их старшей дочери этим летом исполнится 13 лет.

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