Самойлова и Джиган страдают из-за проблем с дочерью — отвели к специалистам

Звездная наследница не справляется с переходным возрастом. Джиган и Самойлова с детьми в Африке соцсетиДжиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей, а их старшей дочери этим летом исполнится 13 лет.
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