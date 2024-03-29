ВКС России нанесли удар по боевикам в сирийской провинции Хомс

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по месту базирования террористов в провинции Хомс. Об этом 29 марта заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.
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