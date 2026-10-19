В поселке Дальний Кондинского района Югры в воскресенье, 18 октября, полицейские обезвредили агрессивного медведя, который залез в дом 83-летней пенсионерки.
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