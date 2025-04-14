Два БПЛА сбили ночью на границе Калужской и Брянской областей

В ночь на 14 апреля на границе Калужской и Брянской областей системы ПВО сбили два беспилотника. Утром в понедельник губернатор Владислав Шапша сообщил о работе комплекса противовоздушной обороны на границе Калужской и Брянской областей.
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