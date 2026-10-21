Когда в последние пару лет я наблюдала за тем, как стремительно набирают популярность накопительные счета, мне казалось, что люди наконец-то нашли идеальный финансовый инструмент.
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