Самая вкусная Аджика на зиму. Проверенный годами рецепт

Аджика — это острая приправа, которая широко используется в кавказской кухне. Она имеет пастообразную консистенцию и обычно готовится из красного или зелёного перца, помидоров, чеснока и различных специй.
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