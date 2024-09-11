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Poejka

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Самая вкусная Аджика на зиму. Проверенный годами рецепт

Самая вкусная Аджика на зиму. Проверенный годами рецепт

Аджика — это острая приправа, которая широко используется в кавказской кухне. Она имеет пастообразную консистенцию и обычно готовится из красного или зелёного перца, помидоров, чеснока и различных специй.

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