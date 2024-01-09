Самые страшные катастрофы 2023 года

Прошедший 2023 год был непростым и с точки зрения природных катаклизмов, и политических событий. В начале года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали в общей сложности более 68 тысяч человек, на Ближнем Востоке вспыхнул военный конфликт, а в России летом предотвратили военный мятеж.