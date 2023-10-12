"Разговоры о важном для взрослых": ЛиТР называет вещи своими именами

Серьезные "Разговоры о важном для взрослых" (16+) предшествовали началу работы Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+) в рамках программы "Читающая Россия" и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.
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