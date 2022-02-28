Спорт Уик-Энд

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Сергей ТАШУЕВ: «Рубин» показал, что с «Зенитом» играть можно, интрига есть

Сергей ТАШУЕВ: «Рубин» показал, что с «Зенитом» играть можно, интрига есть

Собеседник «Спорт уик-энда» - главный тренер песчанокопской «Чайки», бывший наставник «Краснодара» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев.

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