Военнослужащие Пакистана уничтожили 12 боевиков в Северном Вазиристане

12 боевиков ликвидировали военнослужащие армии Пакистана при зачистке убежища террористов в районе Хассан Кхел округа Северный Вазиристан (провинция Хайбер-Пахтунхва, ХП), 6 февраля сообщили в Межведомственной пресс-службе армии Пакистана (ISPR).
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