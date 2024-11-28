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Татар-информ

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На ул.Муштари в Казани построят два флигеля и дом на месте утраченной усадьбы

На ул.Муштари в Казани построят два флигеля и дом на месте утраченной усадьбы

На улице Муштари в Казани, рядом с домом Оконишникова, построят жилой комплекс. Планируется, что два флигеля, входящие в него, воссоздадут историческую застройку утраченной усадьбы, которая ранее находилась на этом месте.

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