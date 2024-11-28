На ул.Муштари в Казани построят два флигеля и дом на месте утраченной усадьбы

На улице Муштари в Казани, рядом с домом Оконишникова, построят жилой комплекс. Планируется, что два флигеля, входящие в него, воссоздадут историческую застройку утраченной усадьбы, которая ранее находилась на этом месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии